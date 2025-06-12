Краснокнижный гриб-мутант вырос в подвале дома в Гатчине

В подвале одного из жилых домов в Гатчине, Ленинградской области, вырос ужасающий гриб-мутант. Об этом сообщили в паблике «Грибы и Грибники СПб»

В сообществе находку назвали «Франкенштейном».



"Когда я это увидел, просто на фотографиях, у меня кровь застыла в жилах. Это одновременно ужасно и прекрасно», — поделился впечатлениями автор поста.



По его словам, неизвестный объект больше походил на какую-то нечесть, чем на гриб. Позже выяснилось, что это — трутовик лакированный. Он занесен в Красную книгу России.

«Своим необычным видом он обязан, вероятно, особым условиям без доступа света», — пришли к выводу микологи.

Пользователи соцсети призвали управляющую компании контролировать подвалы, пока в них не только грибы-мутанты, но и вурдалаки не завелись.

Ранее трехкилограммовый гриб-мутант нашли в Мордовии.