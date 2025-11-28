Красноярцам предстоит пережить температурные качели в декабре

Так, сильный мороз в -30 градусов скоро сменится мягким теплом вплоть до -1 градуса. Сначала красноярцев ждет экстремальное похолодание с ночными температурами ниже -30, затем последуют стремительное потепление и обильные осадки.

Резкое изменение погоды связано с приходом теплого атлантического циклона, который принесет теплый фронт в Сибирь. Такие значительные перепады типичны для начала зимы в Сибири и являются испытанием для организма местных жителей.