Красноярцам предстоит пережить температурные качели в декабре
Начало первого зимнего месяца порадует жителей Красноярска необычными погодными сюрпризами. По прогнозам начальника отдела метеопрогнозов Среднесибирского УГМС Дмитрия Ульянова первые дни декабря принесут рекордные колебания температуры, сообщил сайт «ПроспектМира».
Так, сильный мороз в -30 градусов скоро сменится мягким теплом вплоть до -1 градуса. Сначала красноярцев ждет экстремальное похолодание с ночными температурами ниже -30, затем последуют стремительное потепление и обильные осадки.
Резкое изменение погоды связано с приходом теплого атлантического циклона, который принесет теплый фронт в Сибирь. Такие значительные перепады типичны для начала зимы в Сибири и являются испытанием для организма местных жителей.