Красноярца оштрафовали на 50 тыс. рублей за ложный донос об угоне машины

В Красноярске суд рассмотрел дело 24-летнего мужчины, который инсценировал угон своего автомобиля, чтобы избежать похода с супругой в магазин. В апреле этого года полиция получила звонок от жены подозреваемого, сообщившей, что у ее мужа угнали автомобиль Toyota Corona. Позднее выяснилось, что владелец сам оставил машину на острове Отдыха, чтобы не ехать за покупками, написал сайт prmira.ru .

Следователи, прибывшие на место происшествия, обнаружили следы взлома замка зажигания и пытались вскрыть багажник. Первоначально было возбуждено уголовное дело об угоне, но позднее выяснилось, что никаких противоправных действий в отношении автомобиля не совершалось.

Мужчина неоднократно утверждал, что его автомобиль был угнан, но следствие пришло к выводу, что это было ложное заявление. Против него было возбуждено уголовное дело по статье 306 Уголовного кодекса РФ (ложный донос). Суд признал его виновным и назначил штраф в размере 50 тысяч рублей.