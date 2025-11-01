Красноярца оштрафовали на 50 тыс. рублей за ложный донос об угоне машины
В Красноярске суд рассмотрел дело 24-летнего мужчины, который инсценировал угон своего автомобиля, чтобы избежать похода с супругой в магазин. В апреле этого года полиция получила звонок от жены подозреваемого, сообщившей, что у ее мужа угнали автомобиль Toyota Corona. Позднее выяснилось, что владелец сам оставил машину на острове Отдыха, чтобы не ехать за покупками, написал сайт prmira.ru.
Следователи, прибывшие на место происшествия, обнаружили следы взлома замка зажигания и пытались вскрыть багажник. Первоначально было возбуждено уголовное дело об угоне, но позднее выяснилось, что никаких противоправных действий в отношении автомобиля не совершалось.
Мужчина неоднократно утверждал, что его автомобиль был угнан, но следствие пришло к выводу, что это было ложное заявление. Против него было возбуждено уголовное дело по статье 306 Уголовного кодекса РФ (ложный донос). Суд признал его виновным и назначил штраф в размере 50 тысяч рублей.