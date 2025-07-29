Красноярская чиновница предложила уйти на СВО недовольным отключениями интернета

В Красноярском крае руководитель Центра управления регионами Екатерина Кузьминых порекомендовала тем, кто недоволен отключениями мобильного интернета в регионе, отправиться на СВО. Соответствующий комментарий она оставила под постом губернатора Михаила Котюкова в Telegram-канале.

Глава Красноярского края в мессенджере обратился к местным жителям с просьбой отнестись с пониманием к усилениям мер безопасности в регионе, которые включают в том числе временные ограничения работы интернета.

В комментариях некоторые из фолловеров пожаловались, что связь не работает уже несколько дней и из-за этого те, кто работает на удаленке, сталкиваются с трудностями. В ответ Кузьминых предложила удаленщикам отправиться на фронт.

«На СВО всем работы хватит», — написала чиновница.

Позже она закрыла возможность комментариев.