Красноярск накроет 30-градусная жара в выходные

В предстоящие субботу и воскресенье жителей Красноярска ждет по-настоящему летняя погода. По данным синоптиков Gismeteo, оба дня будут ясными и солнечными, сообщил сайт «Проспект Мира» .

Ночью на субботу температура воздуха составит около +12 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до +29 градусов. В ночь на воскресенье станет ещё теплее — около +14 градусов, а дневной прогрев достигнет +31 градуса.

Погода начнет меняться к середине следующей недели. Предварительный прогноз показывает, что в понедельник, 8 июня, будет около +29 градусов, однако уже во вторник, 9 июня, ожидается дождь при аналогичной дневной температуре.