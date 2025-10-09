«Краснодарское известия» рассказали о бойце, который создает композиции жанра брейк-бит на технике «Тигр»

Издание «Краснодарские известия» рассказало о солдате Дмитрии, который приобрел известность в сети благодаря своему оригинальному хобби. Служащий армии с 2019 года, прошедший боевую подготовку и награжденный медалью «За проявленную доблесть», Дмитрий занимается музыкальным искусством, создавая композиции жанра брейк-бит на бронированной технике «Тигр».

Он отметил, что увлечение музыкой появилось неожиданно, после возвращения из отпуска. Молодой человек выбирает жанр брейк-бит, известный своим специфическим ритмом и ритмическими сбоями, которые привлекают его как музыканта.

Боец предпочитает экспериментировать с жанрами, заявляя, что он открытый поклонник многих музыкальных направлений, что позволило ему выработать собственный музыкальный вкус. Подобное творческое выражение помогает Дмитрию поддерживать эмоциональный баланс и находить вдохновение даже в непростых условиях службы.