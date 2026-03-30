Краснодарский суд отправил в колонию организаторов нарколаборатории в Новороссийске

Краснодарский краевой суд огласил приговор жителям Новороссийска, признанным виновными в организации нарколаборатории. Об этом телеканалу «Кубань 24» сообщила пресс-служба УФСБ России по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, мужчина и женщина в составе организованной преступной группы арендовали дом в Новороссийске для производства синтетического наркотика. Фигуранты по указу кураторов приобрели оборудование и химические реактивы.

В результате с февраля по апрель 2025 года злоумышленники создали свыше 90 грамм мефедона и более шести килограмм производного от N-метилэфедрона вещества. Суд отправил мужчину в колонию строгого режима на 15 лет, женщина получила 10 лет заключения в исправительной колонии общего режима.