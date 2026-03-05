Краснодарский край стал самым популярным направлением для путешествий в праздничные выходные к 8 Марта. На долю региона приходится почти половина всех бронирований туров по России — 47% от общего объема, сообщили «Краснодарским известиям» в пресс-службе Национального туроператора «Алеан».

Среди городов края наибольший интерес у туристов вызвали Сочи, Геленджик и Анапа. Распределение туристического потока внутри региона выглядит следующим образом:

— Сочи — 51% бронирований. — Геленджик — 27%. — Анапа — 13%. — Туапсе — 9%.

Средняя продолжительность поездки составляет около трех дней. Туристы стараются выбрать курорты с большим количеством развлечений, чтобы сделать отдых насыщенным. Из-за этого спрос постепенно смещается от Анапы к Сочи и Геленджику.

В среднем стоимость размещения в Сочи выросла на 10% по сравнению с прошлым годом. Интерес к поездкам в Геленджик на 8 Марта оказался даже выше, чем на 23 Февраля: ряд крупных отелей уже полностью забронирован. Прирост бронирований по сравнению с прошлым годом составляет около 12%.