«Краснодарские известия» запустили медиапроект об истории региона «Кубановедение»

Жители Кубани регулярно интересуются историей своего края. Сайт «Краснодарские известия» решил глубже изучить эту тему и запустить тематическое медиа на основе постоянной рубрики.

Первый заместитель главного редактора «Краснодарских известий» Наталья Галацан отметила, что за год в газете выходит около 200 исторических материалов, которые находят отклик у читателей. Медиапроект «Кубановедение» состоит из пяти основных разделов: истории, персоны, события, эпохи, экскурсии.

Редакция использует разные форматы: обстоятельные лонгриды и короткие блоки с подборкой интересных фактов. Например, можно узнать, когда по Краснодару гуляли слоны и как появилась первая гостиница в городе.

Для подготовки материалов «Краснодарские известия» сотрудничают с кандидатом исторических наук Александром Бурмагиным и доктором филологических наук Юрием Лучинским. Галацан подчеркнула, что цель медиапроекта — сделать историю родного края увлекательной для широкого круга читателей.