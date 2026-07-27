«Красная звезда» и ТАСС запустили мультимедийный проект «Сводки Совинформбюро»

ТАСС и медиахолдинг «Красная звезда» начали совместный проект «Сводки Совинформбюро». В нем соберут материалы об истории Великой Отечественной войны и событиях спецоперации, передает Zvezdanews .

ТАСС и медиахолдинг «Красная звезда» запустили совместный проект «Сводки Совинформбюро». О нем объявили на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС.

Президент медиахолдинга «Красная звезда» Михаил Полусмак сообщил, что в проект войдут не только новости, но и эксклюзивные интервью, а также мнения военных экспертов. По его словам, часть материалов будет публиковаться в выпусках программы «Военная приемка».

Полусмак также отметил, что корреспонденты ТАСС и «Звезды» работают как первоисточники информации, в том числе с линии боевого соприкосновения. Он предложил увековечить в проекте память коллег, погибших в зоне СВО: оператора Андрея Панова, водителя Александра Сиркели и корреспондента Никиты Гольдина.

Генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов заявил, что задача проекта — рассказывать о событиях спецоперации, новом оружии, разработках военной промышленности, реформах в Вооруженных силах и социальной защите военнослужащих. Он добавил, что отдельное внимание уделят историям участников боевых действий.