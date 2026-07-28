KP.RU: в России вырос интерес к покупке и продаже подержанных вещей

В России становится все более популярным продавать и покупать подержанные вещи. Опрос, проведенный KP.RU , показал, что более 80% россиян хотя бы раз продавали ненужные вещи через онлайн-площадки. При этом 39% опрошенных делают это постоянно, а 33% — время от времени.

Среди причин роста интереса к ресейлу — снижение покупательской способности, новая рациональность, интерес к уникальности, экологическая повестка и развитие цифровых платформ с безопасной сделкой.

По словам маркетолога Арсена Даллакяна, ресейл начинался с газетных объявлений и комиссионных магазинов. В полноценную индустрию перепродажа превратилась с появлением крупнейших онлайн-платформ. Одной из них изначально выходил с концепцией «продай свой бардак»: у каждого дома найдутся ненужные вещи, которые для тебя ничего не стоят, ты бы их просто выкинул, а так получишь хоть какую-то копейку.

Сегодня ресейл — это зрелый рынок, где люди смотрят на стоимость владения вещью целиком. Покупая, уже прикидывают, за сколько продадут через год.

Эксперты отмечают, что ресейл стал едва ли не единственным способом купить оригинальную вещь любимой марки после того, как из России ушли многие западные бренды. Гаджеты, запчасти, детские игрушки — все, что раньше везли из-за границы, теперь оседает в ресейл-каналах.

Ресейл позволяет не только сэкономить, но и получить уникальную вещь, которой нет у остальных. Однако при покупке дорогих вещей важно проверять их подлинность и не доверять слишком низким ценам.