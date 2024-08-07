KP.RU: в России обеспокоились выросшим количеством алкомаркетов

Вице-президент Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Александр Ставцев в беседе с изданием kp.ru прокомментировал данные о том, что за последний год в крупных городах России количество алкомаркетов выросло на 18%.

По словам эксперта, такого понятия как «алкомаркет» в законодательстве не существует. Есть сети магазинов, специализирующиеся на алкоголе, но и там продают и другие товары. Он заметил, что в таких магазинах доля продуктов, как правило, больше, чем спиртного.

Как сообщил депутат Госдумы Султан Хамзаев, власти должны максимально ответственно подойти к регулированию того, что называется алкомаркетом. И здесь дело не столько в деньгах, которыми обогащаются компании, сколько в здоровье граждан, добавил он.

Ранее аналитическая компания Filipov Capital написала, что в апреле 2024 года только в 16 городах-миллионниках было зарегистрировано 24 514 алкомаркетов.