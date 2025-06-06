KP.RU: В Новосибирске школьница продает рисунки ради спасения собаки

В интернете появилось трогательное объявление от имени девятилетней жительницы Новосибирска, предлагающей рисунки животных за любую сумму, чтобы собрать деньги на операцию своей больной собаки Миры. Об этом сообщил сайт KP.RU .

«Я рисую животныx, чтобы спасти свою собачку Миру. Я хочу собрать деньги нa операцию», — объяснила юная художница.

В публикации школьница разместила примеры работ — изображения зверей разными техниками — и указала скромную цену в 100 рублей за одну картину.

При этом объявление спровоцировало оживленную дискуссию и недоверие у местных жителей. Попытки связаться с автором для выяснения подробностей и вопроса вовлеченности родителей неизменно заканчивались завершением беседы, добавил «ФедералПресс».