KP.RU: В Новосибирске школьница продает рисунки ради спасения собаки

В интернете появилось трогательное объявление от имени девятилетней жительницы Новосибирска, предлагающей рисунки животных за любую сумму, чтобы собрать деньги на операцию своей больной собаки Миры. Об этом сообщил сайт KP.RU.

«Я рисую животныx, чтобы спасти свою собачку Миру. Я хочу собрать деньги нa операцию», — объяснила юная художница.

В публикации школьница разместила примеры работ — изображения зверей разными техниками — и указала скромную цену в 100 рублей за одну картину.

При этом объявление спровоцировало оживленную дискуссию и недоверие у местных жителей. Попытки связаться с автором для выяснения подробностей и вопроса вовлеченности родителей неизменно заканчивались завершением беседы, добавил «ФедералПресс».

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