KP.RU: Центробанк планирует обновить ряд купюр до 2028 года

Заместитель председателя Центрального банка России Сергей Белов сообщил KP.RU , что в стране планируется обновление ряда банкнот до 2028 года. Этот процесс будет проходить поэтапно: ежегодно будет выпускаться одна новая купюра.

Белов также пояснил, что каждый раз перед выпуском новой банкноты Центробанк будет проводить общественное голосование для выбора изображений. После того как обновится тысячная купюра, останется еще три банкноты старого дизайна: номиналом 500, 50 и 10 рублей. Эти купюры будут постепенно заменены новыми до 2028 года.

Ранее зампред Банка России сообщил о снижении числа фальшивых купюр в обиходе.