KP.RU: только 19% россиян не скрывают от ребенка места, где прячут деньги

Мошенники обманули школьника из Москвы на 200 миллионов рублей. Под руководством злоумышленников подросток обыскал родительскую квартиру, разрезал болгаркой сейф и передал содержимое неизвестному курьеру. Как много россиян скрывают от детей информацию о хранении денег, выяснил сайт KP.RU.
Согласно результатам опроса, 70% респондентов убеждены, что не стоит рассказывать ребенку о тайниках с накоплениями. По их мнению, в юном возрасте не все способны осознать истинную ценность денег, из-за чего семейный бюджет может оказаться под угрозой.
В то же время 19% участников выразили доверие своим детям, считая их достаточно зрелыми и устойчивыми к манипуляциям мошенников. Они полагают, что в экстренных ситуациях ребенок должен иметь доступ к деньгам семьи.
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