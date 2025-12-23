KP.RU: шаблонные фразы вместо реальных достижений раздражают HR-менеджеров на собеседовании

Поиск работы — дело непростое, и собеседование может стать решающим этапом. Даже обладая необходимыми навыками, можно не пройти этот этап из-за мелких, но значимых ошибок. Их список опубликовал сайт KP.RU .

Так, HR-менеджеров раздражают шаблонные высказывания вместо реальных достижений. Использование общих фраз, таких как «стрессоустойчив» и «коммуникабелен», без подтверждения конкретными примерами может навредить образу. Лучше описывать навыки через реальные ситуации и достигнутые результаты.

Еще одна ошибка — отсутствие вопросов. Молчание после презентации вакансии может снизить шансы. То же самое касается и пустого или небрежного резюме — отклик без заполненного профиля на платформах вроде HeadHunter может вызвать раздражение у HR.