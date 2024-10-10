KP.RU: с начала года картошка подорожала на 48,7%

В этом году в организованном секторе ожидается сбор картофеля на уровне 7,3 миллиона тонн, сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут 9 октября в Совете Федерации. А в прошлом году урожай составил рекордные 8,2 миллиона тонн, что было самым высоким показателем за 30 лет, отметил сайт KP.RU .

Для сравнения, в 2022 году собрали 7,2 миллиона тонн. Но цены на картофель неожиданно выросли: к концу сентября 2023 года он стоит в среднем 44 рубля за килограмм, что на 48,7% дороже, чем в декабре.

Это объяснили тем, что в этом году аграрии сократили площади посевов картофеля с 315 до 285 тысяч гектаров из-за избытка урожая прошлого года. Осенью также возникли трудности с уборкой: в центральных районах страны наблюдалась засуха, а в Сибири поля затопило. Кроме того, уменьшилась площадь посевов в Брянской области, ранее лидировавшей по сбору картофеля.