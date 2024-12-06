KP.RU: россияне предложили включить холодец в список культурного наследия ЮНЕСКО

Более 27% опрошенных россиян предложили включить холодец в список культурного наследия ЮНЕСКО, назвав его главным блюдом зимних застолий и основным претендентом на статус культурного нематериального наследия. Об этом говорится в опросе сайта kp.ru .

Респонденты отметили, что приготовление холодца требует немало сил, умений и терпения. Они добавили, что ничего подобного нет ни в одной другой культуре мира. Еще 18% участников опроса особенным российским блюдом назвали пельмени, а 14% отдали голоса за окрошку. Россияне подчеркнули, что многие иностранцы никогда не пробовали квас и не знают, что это такое.

Около 13% респондентов сообщили, что нематериальным наследием можно смело назвать квашеную капусту.

Ранее стало известно, что ЮНЕСКО включила тайский суп том-ям-кунг в список нематериального культурного наследия.