KP.RU: половина опрошенных россиян считает мужскую лысину стильной и брутальной
Сайт KP.RU провел опрос, чтобы выяснить, как россияне относятся к мужской лысине. В исследовании приняли участие 4,1 тысячи человек.
Половина опрошенных (51%) считает, что лысина придает мужчине стиль и брутальность. Респонденты уверены, что такой образ может добавить солидности.
Однако 38% участников исследования не разделяют такого мнения. На их взгляд, полное отсутствие волос на голове выглядит уныло и заурядно. Оставшиеся 11% выбрали вариант «другое».
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте