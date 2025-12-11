KP.RU: половина опрошенных россиян считает мужскую лысину стильной и брутальной

Сайт KP.RU провел опрос, чтобы выяснить, как россияне относятся к мужской лысине. В исследовании приняли участие 4,1 тысячи человек.

Половина опрошенных (51%) считает, что лысина придает мужчине стиль и брутальность. Респонденты уверены, что такой образ может добавить солидности.

Однако 38% участников исследования не разделяют такого мнения. На их взгляд, полное отсутствие волос на голове выглядит уныло и заурядно. Оставшиеся 11% выбрали вариант «другое».