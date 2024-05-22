Kp.ru: поездка в детский лагерь на Кубани обойдется в 75 тысяч рублей

Почти 50% россиян признались, что не планируют отправлять ребенка в загородный лагерь. Одна из причин такой позиции — дороговизна путевок, сообщил сайт kp.ru .

Средняя цена за смену составляет 68-86 тысяч рублей. Существенное подорожание связано с ростом стоимости продуктов и проезда. Так, пребывание в лагере на Кубани обойдется в 75 тысяч рублей, четверть которых закладывают на трансфер.

Кроме того, негативное влияние на спрос оказывают нелегальные учреждения. Родители опасаются, что их дети, например, будут находиться под присмотром непрофессиональных вожатых.