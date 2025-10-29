KP.RU: почти половина россиян считают, что бабушки и дедушки обязаны помогать с внуками

Во вторник, 28 октября, в России отпраздновали День бабушек и дедушек. По данным опроса KP.RU , 46% россиян убеждены, что старшие родственники обязаны помогать с внуками, даже если работают или живут в другом городе.

Еще 26% считают, что бабушки и дедушки должны заниматься внуками, только если живут с ними в одном городе. За год значительно снизилось число тех, кто считает, что бабушки и дедушки должны сидеть с внуками только в крайних ситуациях — с 31% до 19%.

«Пенсионный возраст подняли. Бабушки и дедушки вкалывают до глубокой старости, какие тут внуки. Нет уж, пусть молодежь сама вертится, няню зовут, в крайнем случае», — отметил один из респондентов.

Опрос проводился в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие приняли 5,1 тысячи человек.