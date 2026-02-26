KP.RU: почти половина россиян считает возможным посещение общепита с животными

На фоне скандала из-за бездомной собаки у пиццерии общественное мнение в России разделилось по вопросу допуска животных в места общественного питания. Одни убеждены, что животным нужна помощь и поддержка, особенно в холодное время года, в то время как другие настаивают на том, что собакам не место в кафе. Сайт KP.RU провел опрос, чтобы выяснить, сколько людей считают допустимым нахождение животных в общепите.

Результаты показали, что 42% опрошенных россиян поддерживают идею допуска животных в кафе и рестораны. При этом 23% делают исключение только для домашних питомцев, которые находятся под присмотром хозяина.

«Если на улице мороз сильный, я не против, чтобы в кафе или ресторан зашла бродячая собака, это ведь живое существо», — рассуждает участница опроса.

Однако 55% россиян считают, что животным в точках общепита не место. Они полагают, что домашние животные должны оставаться дома, пока их владельцы находятся в кафе, а вопросом бездомных животных должны заниматься специальные службы и приюты.

Опрос был проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. В исследовании приняли участие 6,3 тысячи человек.