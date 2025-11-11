KP.RU: почти половина россиян поддержала бесплатный проезд для детей до 14 лет

По итогам опроса сайта KP.RU почти половина респондентов поддержали идею бесплатного проезда в городском транспорте для детей до 14 лет. Сейчас такая льгота действует только до семи лет, а за реализацию новой инициативы, вероятно, придется заплатить повышением тарифов на билеты для взрослых.

Так, 49% опрошенных считают, что дети должны ездить в городском транспорте бесплатно даже при условии роста цен на проезд для взрослых. Респонденты отмечают, что тарифы и так растут каждый год, а так хоть дети получат дополнительные льготы.

Тем не менее, 47% россиян не одобрили такую инициативу. Они считают, что идея заставлять кого-то платить больше, чтобы улучшить условия жизни других — плохая, это приведет к конфликтам. В чем тогда экономия, если родители будут больше платить за свой проезд? Оставшиеся 4% выбрали вариант «другое», заявив, что если уж власти и захотят сделать проезд бесплатным для школьников, то не за счет их же родителей и других родственников.

Опрос проводился в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 4,8 тысячи человек.