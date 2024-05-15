Kp.ru: почти 90% россиян заявили, что сталкивались с нечитаемыми автомобильными номерами | 360°

Общество 15 мая 2024, 13:09 Kp.ru: почти 90% россиян заявили, что сталкивались с нечитаемыми автомобильными номерами

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Правительство РФ поддержало предложение о лишении водительских прав на срок до 1,5 года за сокрытие номеров. Как много россиян наблюдали за таким нарушением, выяснил сайт kp.ru.

В соответствующем исследовании приняли участие четыре тысячи человек. Так, 58% заявили, что видели грязные и нечитаемые знаки на машинах. Еще 31% респондентов сталкивались со скрытыми номерами.

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Кроме того, 1% опрошенных признались в намеренном сокрытии регистрационных знаков. Оставшиеся 10% не замечали подобных проступков.