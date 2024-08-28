KP.RU: почти 50% опрошенных россиян заявили, что любят ходить в лес за грибами и ягодами

Сайт KP.RU провел опрос и выяснил, как много россиян занимаются «тихой охотой» в летне-осенний период.

Так, 47% респондентов очень любят ходить в лес за грибами и ягодами. Указанные участники предпочитают собирать чернику, голубику, землянику, морошку.

Еще 43% заявили, что обходятся без прогулок по рощам. Среди причин — боязнь диких животных и отсутствие соответствующих мест поблизости.

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