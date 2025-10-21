KP.RU: почти 30% опрошенных россиян брали в магазине товар и не платили

В Башкирии функционирует фермерская лавка без продавцов и охранников. Покупатели сами оставляют деньги за товары, и, по словам владельца, даже платят больше положенного. Сайт KP.RU решил выяснить, насколько россияне честны в магазинах.

Согласно результатам опроса, 29% опрошенных признались, что уходили с неоплаченным товаром. Из них 17% сделали это по забывчивости. Еще 9% занимались подобным в детстве, не осознавая последствий.

Лишь 2% респондентов рассказали, что брали товар без оплаты из интереса. А вот 70% участников исследования всегда добросовестно относились к расчету за покупки.