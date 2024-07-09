Kp.ru: парад спецтехники прошел в Амурской области в честь 50-летия БАМа
Торжественное шествие в честь празднования 50-летия Байкало-Амурской магистрали (БАМ) состоялось в Тынде Амурской области. Об этом сообщил сайт kp.ru.
Парад спецтехники прошел на одной из главных улиц города — Красной Пресне. Во главе колонны оказались транспортные средства, которые были задействованы в работах на магистрали.
Участниками мероприятия стали строители БАМа: как ветераны, так и молодое поколение. В составе почетных гостей также была делегация ОАО «РЖД».
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