kp.ru: около половины опрошенных россиян заявили, что довольны своими руководителями

День шефа отмечается в России 10 октября. В честь праздника, который еще только набирает популярность, сайт kp.ru узнал, как россияне относятся к своим начальникам.

Исследование показало, что только половина респондентов довольна руководящим составом своей организации. Еще 36% пожаловались на плохого руководителя. Некоторые отметили грубость шефа, кто-то заявил о некомпетентности, третьи указали на предвзятое отношение.

Кроме того, 9% опрошенных и вовсе боятся говорить о своем отношении к директору. Оставшиеся 5% ответили вариантом «другое».