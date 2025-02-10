Kp.ru: лыжи — любимый зимний вид спорта у четверти опрошенных россиян

Сайт Kp.ru узнал у своих читателей, какие зимние забавы нравятся им больше всего. Так, четверть опрошенных — 26% — проголосовали за лыжи. Некоторые предпочитают горные лыжи и ездят на горнолыжные курорты. Другие выбирают беговые лыжи, чтобы прогуляться в парке или в лесу и подышать чистым морозным воздухом.

По данным исследования, 17% опрошенных проголосовали за коньки. Одни любят кататься на залитом катке или замерзшем водоеме, другие обожают хоккей. Еще 8% отдали голос за санки и тюбинги. Они сказали, что сложно назвать их спортсменами, но они с удовольствием ходят покататься на горку.

Лишь 2% участников опроса отметили, что любят кататься на сноуборде и с нетерпением ждут снега, чтобы прокатиться с ветерком в горах. А вот 21% опрошенных сообщили, что сами не очень спортивные, но им нравится смотреть зимние виды спорта по телевизору: фигурное катание, керлинг, бобслей, хоккейные матчи и многое другое.

Еще 3% выбрали вариант «другое» и рассказали, что зимой любят просто гулять на природе, ходить в парки или выбираться в лес. Некоторые из них отметили, что обожают зимнюю рыбалку.

Оставшиеся 23% заявили, что зима и зимний спорт им не подходят. Эти респонденты сообщили, что больше любят тепло и стараются просто сидеть дома, пить горячий чай и смотреть телевизор в зимнее время.