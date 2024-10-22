KP.RU: лишь 6% опрошенных россиян рассказали, что часто меняют жилье

Депутаты Госдумы предложили освободить россиян от уплаты НДФЛ при продаже квартиры после трех лет владения. Однако инициатива вряд ли заинтересует большой процент граждан, ведь многие живут в одном доме почти всю жизнь, сообщил сайт KP.RU.

Результаты соответствующего опроса показали, что 31% респондентов никогда не переезжали. Они воспитывают детей в том же месте, где выросли сами.

Еще 55% участников меняли жилье всего один или два раза. А вот 6% признались, что им приходится часто заселяться в новые квартиры ввиду отсутствия своей недвижимости.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте