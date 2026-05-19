KP.RU: лишь 36% россиян обращаются в полицию при виде серьезных правонарушений

Согласно официальной статистике, количество уголовных и административных дел, возбужденных по заявлениям граждан, растет. Тем не менее, как показал опрос сайта KP.RU , лишь 36% россиян обращаются в полицию при столкновении с серьезным правонарушением.

Часть опрошенных призналась, что несмотря на страх и дискомфорт, они все равно вмешиваются и вызывают полицию, не оставаясь равнодушными к преступлениям. Однако есть и те, кто ведет себя иначе: 33% респондентов заявили, что не предпринимают никаких действий, если становятся свидетелями правонарушений, включая драки, насилие или издевательства. Они объясняют это страхом за собственную безопасность.

«С учетом особенностей наших законов, если полезешь, еще и сам виноватым окажешься. Так что я проигнорирую, пожалуй», — делится участник опроса.

Еще 21% опрошенных заявили, что всегда пытаются разобраться с ситуацией самостоятельно, не дожидаясь полиции. Они разнимают дерущихся и защищают слабых, действуя по совести, а не по закону.

Опрос проводился в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 800 человек.