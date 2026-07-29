KP.RU: лишь 2% россиян регулярно обращаются к услугам нянь

Согласно результатам опроса, проведенного среди подписчиков сайта KP.RU , только 2% россиян регулярно пользуются услугами нянь. Большинство же предпочитает самостоятельно заниматься воспитанием детей или просить о помощи родственников и соседей.

По данным исследования, 81% респондентов никогда не прибегали к услугам нянь. Они всегда справлялись с воспитанием детей самостоятельно, иногда с помощью бабушек, дедушек или других родственников. Некоторые участники опроса выразили опасения по поводу нахождения посторонних людей в доме с ребенком.

Лишь 9% опрошенных признались, что иногда нанимали няню, когда ребенка совсем не с кем было оставить. Они отметили удобство такой услуги, но подчеркнули, что не стали бы пользоваться ею на постоянной основе.

Также 5% участников опроса рассказали, что у их детей есть или была постоянная няня, которая регулярно проводила с ними время. Многие из них добавили, что дети хорошо относились к няне и радовались ее приходу.

Опрос проводился в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. В исследовании приняли участие тысяча человек.