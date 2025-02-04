Kp.ru: лишь 12% россиян никогда не используют мат в своей лексике

Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой отмечается сегодня, 3 февраля. Сайт kp.ru узнал у россиян, как часто они используют матерные выражения.
По результатам опроса, 24% респондентов часто выражаются матом, считая его естественным способом передачи эмоций. Еще 48% россиян отметили, что матерятся в моменты сильных переживаний, 15% — крайне редко прибегают к выражению своих мыслей с помощью ругательств.
Лишь 12% опрошенных заявили, что никогда не используют нецензурную лексику, подчеркнув важность контроля над речью. В исследовании приняли участие 6,6 тысячи человек.
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