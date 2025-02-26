Kp.ru: каждый третий россиянин проводит в интернете больше шести часов в день

Без мобильного интернета мозг молодеет на 10 лет. Это выяснили ученые из Оксфорда, которые провели эксперимент и отключили интернет пользователям на смартфонах. В результате участники опыта стали спокойнее и счастливее уже через две недели. Сайт kp.ru провел опрос, чтобы узнать, сколько времени россияне ежедневно проводят в Сети.

Исследование показало, что треть опрошенных проводит в интернете более шести часов в день. При этом 17% говорят, что находятся в виртуальном мире по шесть-девять часов, еще 15% — по 10 и более часов в сутки. Часть респондентов отметили, что вынуждены проводить так много времени в гаджетах, поскольку этого требует их работа или учеба. И только часть признали свою зависимость от интернета и смартфона.

Другая треть — 31% — говорят, что проводят в интернете по три-шесть часов в день. Еще 30% отметили, что их работа и учеба не связаны с интернетом, потому они проводят в Сети около одного-трех часов в день.

Только оставшиеся 6% говорят, что почти не пользуются интернетом, могут заходить в Сеть даже не каждый день, а если и пользуются, то не более одного часа в день.