Kp.ru: каждый пятый россиянин оформил ребенку личную банковскую карту

Мошенники разрабатывают новые схемы обмана детей, предлагая от имени популярных блогеров купить внутриигровые предметы по привлекательным ценам. Для этого они запрашивают данные банковских карт. Выяснилось, многие дети имеют собственную карту или доступ к родительским. Это подтверждают результаты опроса, проведенного на сайте kp.ru .

Так, 21% респондентов считают карманные деньги важной частью воспитательного процесса. Эта категория опрошенных оформила детям собственные банковские карты, перечисляет на них небольшие суммы и позволяет тратить их на личные нужды.

Еще 5% опрошенных сообщили, что у детей нет собственной карты, но есть доступ к картам взрослых, и они могут в любой момент что-то купить или заказать в интернете.

Однако 71% опрошенных опасаются, что дети слишком наивны, доверчивы и уязвимы, поэтому их легко обмануть в интернете. Эти родители не дают детям доступ к своим картам и сами покупают им товары. Если детям нужны карманные деньги, то они получают только наличные. Оставшиеся 3% выбрали вариант «другое».