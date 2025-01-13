Kp.ru: доля машин из Китая на российском рынке превысила 60%

Продажи новых автомобилей в России достигли рекорда за последние пять лет — 1,57 миллиона единиц. Лидерство удерживает отечественный концерн Lada, хотя его доля на рынке сократилась до 27,8%, уступив позиции китайским брендам. Об этом сообщает редакция сайта kp.ru.
Так, на сегодняшний день доля китайских компаний на авторынке России превысила 60%. Еще пару процентов занимают западные бренды, поставляемые по параллельному импорту.
Среди причин роста спроса — повышение цен и желание обновить автопарк. В сегменте подержанных авто продажи упали на 4%. В текущем году эксперты прогнозируют снижение продаж новых машин на 10%.
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