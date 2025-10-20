KP.RU: для каждого четвертого россиянина отец стал примером заботы о семье

В воскресенье, 19 октября, в России отмечался День отца. Этот праздник был учрежден в 2021 году для признания значимости отцовства в жизни детей. Сайт KP.RU провел опрос, чтобы выяснить, чему россиян научили их отцы.

Результаты исследования показали, что четверть опрошенных (24%) считают, что их отцы научили их заботиться о семье. По их словам, именно благодаря примерам отцов они стали хорошими семьянинами.

«Всему научил, я была папиной дочкой. До сих пор люди вспоминают отца добрым словом, а я, как и раньше, советуюсь с ним, но, к сожалению, уже много лет мысленно», — делится участница опроса.

Еще 23% опрошенных отметили, что их отцы научили их трудиться и работать руками. Другие 12% респондентов сказали, что главное, что они усвоили из отцовских уроков — это умение оставаться спокойными и рассудительными в любой ситуации.

Опрос проводился среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 3,2 тысячи человек.