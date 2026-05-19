KP.RU: чтение и занятие спортом стали самыми популярными хобби у россиян

Сайт KP.RU выяснил, какие хобби предпочитают жители России и сколько денег они готовы тратить на свои увлечения. Из 1900 опрошенных 75% имеют хобби. Больше всего людей увлекается чтением — 22%, 16% занимаются спортом, а 12% отдают предпочтение рукоделию. Среди других популярных хобби — кулинария, рисование, музицирование, каждое из них привлекает по 5% опрошенных.

По результатам опроса, 28% респондентов ответили, что у них нет хобби. Из тех, у кого оно есть, 16% сообщили, что их увлечение не требует финансовых затрат. У 19% расходы на хобби составляют до 2000 рублей в месяц, а у 14% — от 2000 до 5000 рублей. Лишь 2% опрошенных тратят на свои увлечения более 100 тысяч рублей в месяц.

Ведущий эксперт института фундаментальных проблем социо-гуманитарных наук НИЯУ МИФИ Яков Якубович объяснил, что хобби — это «дело для души», где человек сам себе начальник. Он ставит задачи, решает их и распределяет время и ресурсы по своему усмотрению. Эксперт отметил, что грань между хобби и работой стирается, когда увлечение начинает приносить стабильный доход.

По мнению эксперта, на хобби можно и нужно экономить, если оно пытается вытеснить покупку продуктов. Однако многие находят в своих увлечениях способ заработать. Например, можно печь торты на заказ, фотографировать, вязать игрушки, делать мебель и продавать ее на маркетплейсах. Коллекционирование же — это вообще скрытая инвестиция, так как предметы, которые стоили копейки, через 20 лет могут уйти за сотни тысяч.