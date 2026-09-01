KP.RU: четверть россиян рассказали, что их дети после школы занимаются спортом

Сайт KP.RU выяснил, как распределяются интересы российских детей во внеурочное время. Самым популярным занятием оказался спорт — его выбрали 25% опрошенных родителей. Дети посещают секции по футболу, баскетболу, гимнастике и плаванию. Взрослые видят в этом главный развивающий фактор.

Второе место с небольшим отрывом делят подготовка к экзаменам и творчество. Дополнительные занятия со школьными репетиторами посещают 14% детей, из-за чего у них не остается времени на кружки. На третьем месте оказались творческие направления (13%), где дети учатся музыке, играют на инструментах или поют.

Танцами увлекаются 11% школьников, причем этот выбор делают не только девочки, но и мальчики. Изучение иностранных языков и рисование набрали по 9%. Технические специальности привлекают 4% юных россиян, а традиционные ремесла (вышивка, бисероплетение, резьба по дереву) — 3%.

Еще 3% респондентов отметили, что их дети пробуют сразу несколько направлений. При этом 9% участников опроса заявили, что их ребенок никуда не ходит, предпочитая отдых, прогулки, выполнение домашних заданий и общение с семьей.