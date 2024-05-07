KP.RU: большинство россиян выступили против онлайн-знакомств через Госуслуги | 360°

Общество 07 мая 2024, 16:38 KP.RU: большинство россиян выступили против онлайн-знакомств через Госуслуги

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Депутат Виталий Милонов предложил ввести на портале «Госуслуги» раздел знакомств, но большинство россиян эту идею не поддержали. Об этом сообщил KP.RU со ссылкой на собственный опрос.

Так, 79% выступили против добавления подобного сервиса. По их мнению, портал «Госуслуги» должен использоваться только для документов.

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Еще 11% опрошенных идею поддержали. Они посчитали плюсом, что сразу будет видно, есть ли у потенциального избранника кредиты, дети и долги.

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