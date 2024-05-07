KP.RU: большинство россиян выступили против онлайн-знакомств через Госуслуги | 360°

07 мая 2024, 16:38
KP.RU: большинство россиян выступили против онлайн-знакомств через Госуслуги
Депутат Виталий Милонов предложил ввести на портале «Госуслуги» раздел знакомств, но большинство россиян эту идею не поддержали. Об этом сообщил KP.RU со ссылкой на собственный опрос.
Так, 79% выступили против добавления подобного сервиса. По их мнению, портал «Госуслуги» должен использоваться только для документов.
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Еще 11% опрошенных идею поддержали. Они посчитали плюсом, что сразу будет видно, есть ли у потенциального избранника кредиты, дети и долги.
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