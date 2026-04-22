KP.RU: большинство россиян высказалось о необходимости усложнить процедуру развода

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что процедура развода не должна быть слишком простой, особенно если в семье есть дети. Больше половины россиян эту идею поддержали, свидетельствуют итоги опроса сайта KP.RU .

Так, 55% опрошенных считают, что усложнение процедуры развода поможет избежать эмоциональных решений и даст семьям возможность поговорить, помириться и решить проблемы.

«Давно пора, а то молодежь безответственна, женятся и разводятся каждое полнолуние», — считает один из участников опроса.

Однако 44% респондентов выступили категорически против любых изменений. Они уверены, что если пара хочет развестись, не нужно портить никому жизнь и следует дать им возможность спокойно разойтись как можно скорее.

«Конечно, не надо ничего усложнять, если усложнить процедуру развода, то официальных браков просто станет меньше», — рассуждает один из респондентов.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняла 3,4 тысячи человек.