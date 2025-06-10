KP.RU: большинство россиян высказались за запрет сплошных заборов между соседями
По данным опроса, проведенного сайтом KP.RU, половина опрошенных жителей России поддерживают идею запрета на установку глухих заборов между соседскими участками.
Как показывают результаты исследования, 45% респондентов предпочли бы видеть между своими участками и участками соседей небольшой полупрозрачный забор, который не закрывает вид и не создает ощущения замкнутого пространства.
Еще 6% опрошенных считают, что даже сетка не нужна, а достаточно вырастить живую изгородь или посадить кусты. 1% опрошенных убеждены, что никакие заборы между участками не нужны.
Тем не менее есть и те, кто предпочитает сплошные заборы. Некоторые считают, что так обеспечивается уединение и защита от собак. 32 % опрошенных хотят, чтобы забор был не только глухим, но и высоким, а 15 % считают, что он может быть и не очень высоким, чтобы не создавать тень с южной стороны.
Опрос проводился среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Всего в исследовании приняли участие 10,5 тысячи человек.