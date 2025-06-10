KP.RU: большинство россиян высказались за запрет сплошных заборов между соседями

Как показывают результаты исследования, 45% респондентов предпочли бы видеть между своими участками и участками соседей небольшой полупрозрачный забор, который не закрывает вид и не создает ощущения замкнутого пространства.

Еще 6% опрошенных считают, что даже сетка не нужна, а достаточно вырастить живую изгородь или посадить кусты. 1% опрошенных убеждены, что никакие заборы между участками не нужны.

Тем не менее есть и те, кто предпочитает сплошные заборы. Некоторые считают, что так обеспечивается уединение и защита от собак. 32 % опрошенных хотят, чтобы забор был не только глухим, но и высоким, а 15 % считают, что он может быть и не очень высоким, чтобы не создавать тень с южной стороны.

Опрос проводился среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Всего в исследовании приняли участие 10,5 тысячи человек.