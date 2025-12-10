KP.RU: большинство россиян признались в покупке лишних вещей

В преддверии новогодних покупок сайт KP.RU решил выяснить, не приобретаем ли мы слишком много ненужного. Результаты опроса показали, что многие россияне порой увлекаются шопингом и покупают больше, чем нужно.

Так, 64% опрошенных признались, что время от времени приобретают лишние вещи. Несмотря на стремление контролировать бюджет и избегать захламления жилья, они иногда поддаются импульсивным тратам.

Еще 5% респондентов отметили, что часто покупают лишнее, не устояв перед соблазном интересной вещи или скидки. При этом 30% опрошенных заявили, что никогда не берут ничего лишнего. Они тщательно планируют бюджет и обдумывают каждую покупку.

Лишь 1% выбрали вариант «другое», объяснив, что у них были периоды чрезмерных покупок, но сейчас все пришло в норму. Некоторые связали лишние траты с юным возрастом, другие — с ростом доходов.

Опрос проводился в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. В исследовании приняли участие 4,9 тысячи человек.