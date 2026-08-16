KP.RU: большинство россиян признались, что иногда ищут у себя несуществующие болезни

Ученые из университета Хиросимы установили, что одинокие люди чаще выискивают у себя заболевания, которых нет. В то же время люди, окруженные семьей и близкими, менее склонны к такому поведению. Сайт KP.RU провел опрос и выяснил, сколько россиян склонны искать у себя различные болезни.

Как оказалось, таких респондентов довольно много — 61%. При этом 33% опрошенных признали себя мнительными и склонными постоянно искать у себя болезни. Россияне рассказали, что порой гуглят симптомы в интернете или обсуждают возможные недуги с искусственным интеллектом. Однако от этого иногда становится еще хуже — появляются новые симптомы, а собственное состояние начинает казаться более тяжелым и непонятным.

При этом 28% опрошенных отметили, что не делают так постоянно, но несколько раз и им доводилось надумывать себе болезни. В то же время 37% опрошенных россиян утверждают, что никогда не ищут у себя болезни, а некоторые из них даже игнорируют реальные симптомы, чтобы избежать походов к врачу или приема лекарств.