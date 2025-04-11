Kp.ru: большинство россиян полностью доверяют партнерам

Большинство россиян (79%) полностью доверяют своим партнерам. Остальные проверяют телефоны, сообщения и социальные сети. Об этом говорят результаты опроса сайта kp.ru .

Так, 7% респондентов признались, что проверяют телефоны возлюбленных, читают сообщения, следят за звонками и социальными сетями, ищут подозрительные фото. Некоторые участники исследования звонят по видеосвязи, чтобы узнать, где находится партнер.

Другие респонденты лично следят за перемещениями любимых или проверяют их социальные сети: смотрят, какие страницы они посещают, кому ставят лайки.

Опрос проводился в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в мессенджерах. В исследовании участвовали 2,2 тысячи человек.