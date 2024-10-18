KP.RU: большинство россиян поддержали инициативу о расширении льгот для отцов-одиночек

Депутаты Госдумы предложили разрешить многодетным отцам-одиночкам досрочно выходить на пенсию. Сейчас такую льготу имеют только женщины, оказавшиеся в соответствующих условиях. Как россияне относятся к инициативе, выяснил сайт KP.RU .

Так, 89% опрошенных поддержали идею. По их мнению, любой одинокий родитель должен получать преференции. Отсутствие равенства в правах является несправедливым, отметили указанные респонденты.

А вот 10% негативно оценили предложение. Они заявили, что женщинам необходимо выделять больше пособий, так как они тратят на беременность и роды свое здоровье.