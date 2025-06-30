Kp.ru: большинство россиян отказались от траты денег на отпуск в текущем году

Согласно данным опроса, проведенного сайтом KP.RU , отдых на российских курортах для семьи начинается от 27 тысяч рублей. За эту сумму можно провести неделю в гостевом доме в Сочи. Однако почти половина опрошенных граждан России заявили, что даже эта сумма для них слишком велика, и они не собираются тратить деньги на отдых в этом году.

Около 46% респондентов сообщили, что планируют отдыхать дома или на даче, поскольку это не требует дополнительных расходов. Некоторые из них отметили, что не собираются брать отпуск вообще. Оставшиеся участники опроса сообщили, что у них есть определенный бюджет на отдых, 10% из них рассчитывают уложиться в 30 тысяч рублей на семью.

Еще 7% опрошенных заявили, что планируют потратить на отпуск от 30 до 50 тысяч рублей, а 10% готовы выделить на отдых от 50 до 100 тысяч рублей. Респонденты отмечают, что самые большие расходы в поездках — это билеты для всей семьи, поэтому приходится закладывать более крупный бюджет.

«Очень дорогие билеты по России. Из Питера до Железноводска 20 тысяч, три года назад было семь тысяч, это еще хоть как-то, а сейчас не подъемно», — пожаловалась одна из респонденток.

Также 8% россиян намерены потратить на отпуск от 10 до 150 тысяч, 7% — от 150 до 200 тысяч, 6% — от 200 до 500 тысяч на семью. Лишь 4% россиян сообщили, что у них большие планы, поэтому они закладывают на отпуск более полумиллиона на всю семью. Оставшиеся 2% выбрали вариант «другое».