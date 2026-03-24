KP.RU: большинство россиян извиняются перед детьми за эмоциональные вспышки

Психолог Наталья Царева отметила, что вспышки гнева могут случаться с каждым родителем, но важно после этого спокойно поговорить с ребенком и извиниться. Именно так поступают многие россияне, сообщил сайт KP.RU .

Согласно результатам опроса, 62% респондентов всегда просят прощения у детей, если выходят из себя. Опрошенные признают, что им не всегда удается справиться с эмоциями, однако дети не виноваты в их потере самоконтроля.

Еще 24% участников извиняются перед детьми изредка, когда чувствуют, что перегнули палку. Еще 10% заявили, что никогда не извиняются перед детьми.