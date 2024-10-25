KP.RU: больше трети россиянок делают маникюр дома из-за страха заразиться вирусами в салонах

Тщательная дезинфекция инструментов — залог безопасного маникюра. Однако не всем женщинам удается найти добросовестного мастера. Так, 37% россиянок вынуждены делать маникюр самостоятельно в домашних условиях из-за страха за свое здоровье, сообщает kp.ru.
Как показал опрос, 2% и вовсе ходят на процедуру со своими инструментами. Еще 37% респонденток обращаются только к проверенному и постоянному мастеру.
Лишь 19% опрошенных посещают любые салоны без страха подхватить вирус. Они надеются, что запечатанные приборы говорят о проведении процедуры стерилизации, поэтому ходят в удобные по времени и расположению места.
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