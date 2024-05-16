KP.RU: больше трети опрошенных россиян выступили за введение штрафов за мелкие нарушения с помощью камер | 360°

Общество 16 мая 2024, 11:23 KP.RU: больше трети опрошенных россиян выступили за введение штрафов за мелкие нарушения с помощью камер

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Россияне оценили идею введения штрафов за мелкие нарушения с помощью «умных» камер. Об этом сообщил сайт KP.RU со ссылкой на собственный опрос.

Так, 34% респондентов высказались за введение штрафов. Они считают, что нарушителей нужно наказывать. Еще 36% высказались категорически против из-за возможных ошибок. По мнению опрошенных, камера не сможет распознать, что пьет человек, лимонад или пиво, если бутылки похожи.

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Наконец, 29% россиян не хотят жить под постоянным тотальным контролем. Поэтому высказались против введения подобных штрафов.

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